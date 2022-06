LIVE Camila Giorgi-Martincova 7-6, WTA Birmingham 2022 in DIRETTA: tra pochi minuti la ripresa del match (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:22 Vittoria facile con un doppio 6-1 per Sorana Cirstea ed è dunque nuovamente tempo di Giorgi-Martincova. Si riprenderà dal 7-6 in favore dell’azzurra. 12:44 Ben ritrovati nella DIRETTA LIVE di Giorgi-Martincova. E’ da poco terminato il primo set tra Cirstea e Krunic, match che precede la prosecuzione del primo turno dell’azzurra. Comodo 6-1 per la rumena. A tra poco. 8.20 Buongiorno amici di OA Sport. Il match di Camila Giorgi sarà il secondo di giornata dalle 12.00. L’azzurra è avanti di un set contro la ceca Martincova. 21:15 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE per stasera del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:22 Vittoria facile con un doppio 6-1 per Sorana Cirstea ed è dunque nuovamente tempo di. Si riprenderà dal 7-6 in favore dell’azzurra. 12:44 Ben ritrovati nelladi. E’ da poco terminato il primo set tra Cirstea e Krunic,che precede la prosecuzione del primo turno dell’azzurra. Comodo 6-1 per la rumena. A tra poco. 8.20 Buongiorno amici di OA Sport. Ildisarà il secondo di giornata dalle 12.00. L’azzurra è avanti di un set contro la ceca. 21:15 Si chiude qui la nostraper stasera del ...

