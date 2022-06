“L’Isola dei Famosi”, la sorpresa per la finale: ecco chi ritorna in Honduras (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sembra che un’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi”, sia pronto a tornare in Honduras in vista della finale. Visto il grande successo della sua recente partecipazione al programma di Ilary Blasi, sembra che la produzione del programma voglia invitare di nuovo la ex naufraga per l’ultima puntata. È probabile quindi che Soleil Sorge parteciperà alla finale de “L’Isola dei Famosi”, in programma il prossimo 27 giugno. ecco il motivo di questa decisione. “L’Isola dei Famosi”, Soleil Sorge di nuovo in Honduras: ecco perché L’ultima puntata de “L’Isola dei Famosi” ha registrato un calo di ascolti e, pur essendosi confermata come il programma più visto della ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sembra che un’ex concorrente de “dei”, sia pronto a tornare inin vista della. Visto il grande successo della sua recente partecipazione al programma di Ilary Blasi, sembra che la produzione del programma voglia invitare di nuovo la ex naufraga per l’ultima puntata. È probabile quindi che Soleil Sorge parteciperà allade “dei”, in programma il prossimo 27 giugno.il motivo di questa decisione. “dei”, Soleil Sorge di nuovo inperché L’ultima puntata de “dei” ha registrato un calo di ascolti e, pur essendosi confermata come il programma più visto della ...

Pubblicità

fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - ticinonews : Brissago, apertura speciale per l’Isola dei conigli - nomoreslaves : RT @SardegnaTurismo: ?? 'Sardegna Isola Megalitica' 200 reperti al @MANNapoli per raccontare l'affascinante storia delle antiche civiltà e… - CienciaCubaRoma : RT @TourMilestone: @Tripadvisor stila ogni anno la lista dei migliori 25 Hotel per area geografica, quest’anno 4 strutture alberghiere cuba… - MuseoArcheoCa : RT @SardegnaTurismo: ?? 'Sardegna Isola Megalitica' 200 reperti al @MANNapoli per raccontare l'affascinante storia delle antiche civiltà e… -