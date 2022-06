Lisa muore sotto i ferri a 17 anni. Il Bambin Gesù ha fatto sparire la cartella clinica più importante, dice la famiglia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tre medici del Bambin Gesù sono stati indagati per la morte di Lisa Federico, la 17enne deceduta in seguito ad un intervento andato male. Una tragedia, quella avvenuta nel novembre del 2020, che secondo la procura di piazzale Clodio si sarebbe potuta evitare se i medici che si occupavano della giovane Lisa avessero agito correttamente. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tre medici delsono stati indagati per la morte diFederico, la 17enne deceduta in seguito ad un intervento andato male. Una tragedia, quella avvenuta nel novembre del 2020, che secondo la procura di piazzale Clodio si sarebbe potuta evitare se i medici che si occupavano della giovaneavessero agito correttamente. L'articolo proviene da Leggilo.org.

