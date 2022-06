Letta sul discorso di Meloni in Spagna: “Ne penso tutto il male possibile” | VIDEO (Di mercoledì 15 giugno 2022) Enrico Letta prende le distanze dal discorso di Giorgia Meloni in Spagna alla convention di Vox: ospite di Dimartedì, il segretario del Pd ha risposto alle domande del conduttore Giovanni Floris, che l’ha incalzato sulla possibilità che sia proprio la leader di Fratelli d’Italia la prossima presidente del Consiglio. “Se lei prende l’elenco dei sindaci eletti domenica scorsa delle città capoluogo di provincia – ha detto Letta – sono tutti uomini. Il che significa che dire che ci stiamo impegnando perché ci siano delle donne non è una cosa banale, è che se sono stati eletti tutti uomini siamo un Paese maschilista quando si tratta di scegliere le cariche monocratiche”. “Una carica monocratica verrà scelta tra meno di un anno e potrebbe essere una donna, Giorgia Meloni”, ribatte Floris. ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Enricoprende le distanze daldi Giorgiainalla convention di Vox: ospite di Dimartedì, il segretario del Pd ha risposto alle domande del conduttore Giovanni Floris, che l’ha incalzato sulla possibilità che sia proprio la leader di Fratelli d’Italia la prossima presidente del Consiglio. “Se lei prende l’elenco dei sindaci eletti domenica scorsa delle città capoluogo di provincia – ha detto– sono tutti uomini. Il che significa che dire che ci stiamo impegnando perché ci siano delle donne non è una cosa banale, è che se sono stati eletti tutti uomini siamo un Paese maschilista quando si tratta di scegliere le cariche monocratiche”. “Una carica monocratica verrà scelta tra meno di un anno e potrebbe essere una donna, Giorgia”, ribatte Floris. ...

Pubblicità

bobogiac : Cioè il segretario del Pd che ha detto che il referendum è buttare la palla in tribuna e che ha fatto campagna per… - fattoquotidiano : La pubblicazione da parte del Corriere della Sera dell’elenco dei putiniani d’Italia è un pasticciaccio che più bru… - TommasinoB : RT @bobogiac: Cioè il segretario del Pd che ha detto che il referendum è buttare la palla in tribuna e che ha fatto campagna per non voto s… - FabioZadig : RT @bobogiac: Cioè il segretario del Pd che ha detto che il referendum è buttare la palla in tribuna e che ha fatto campagna per non voto s… - PulcinoRossoner : RT @bobogiac: Cioè il segretario del Pd che ha detto che il referendum è buttare la palla in tribuna e che ha fatto campagna per non voto s… -