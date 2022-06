Letta a La7: “Comizio di Meloni in Spagna? Penso tutto il male possibile. Parla di lobby Lgbt, ma in Italia non c’è nemmeno parità di diritti” (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Il Comizio di Giorgia Meloni per Vox in Spagna? Penso tutto il male possibile, dai toni ai contenuti. Non c’è nulla che condivido, è esattamente l’opposto di quello che Penso. Cosa vuol dire ‘no all’immigrazione’ in contrapposizione con il motto ‘sì al lavoro per i nostri cittadini’? Che discorso è?”. È il commento del segretario del Pd, Enrico Letta, intervenuto a “Dimartedì” (La7), a proposito delle parole della leader di Fratelli d’Italia nel Comizio che ha tenuto in Andalusia a sostegno della candidata di Vox, il partito della destra spagnola. Letta stigmatizza anche le parole di Giorgia Meloni sulla comunità Lgbt: “Siamo un Paese dove mancano i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Ildi Giorgiaper Vox inil, dai toni ai contenuti. Non c’è nulla che condivido, è esattamente l’opposto di quello che. Cosa vuol dire ‘no all’immigrazione’ in contrapposizione con il motto ‘sì al lavoro per i nostri cittadini’? Che discorso è?”. È il commento del segretario del Pd, Enrico, intervenuto a “Dimartedì” (La7), a proposito delle parole della leader di Fratelli d’nelche ha tenuto in Andalusia a sostegno della candidata di Vox, il partito della destra spagnola.stigmatizza anche le parole di Giorgiasulla comunità: “Siamo un Paese dove mancano i ...

