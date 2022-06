Le parole sono importanti: la Reggia aderisce al progetto sociale di “Parole O_Stili” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Mercoledì 15 giugno, in occasione della giornata della Museum Week dedicata alla “libertà”, l’Istituto del MiC sottoscriverà il Manifesto della comunicazione non ostile promosso dall’associazione che collabora con scuole, università, aziende, associazioni e istituzioni per promuovere un approccio etico alla comunicazione online. Parole O Stili cerca di costruire un senso di consapevolezza e responsabilità negli utenti di Internet, incoraggiandoli a condividere e mantenere i valori espressi nel manifesto. “Il virtuale è reale” e l’ostilità espressa su Internet può avere effetti concreti e duraturi sulla vita delle persone. Con gli hashtag #libertàdiEspressione #MuseiNonNeutrali #hatespeech la Reggia di Caserta il 15 giugno dedicherà la sua intera programmazione social relativa alla settimana dei ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Mercoledì 15 giugno, in occasione della giornata della Museum Week dedicata alla “libertà”, l’Istituto del MiC sottoscriverà il Manifesto della comunicazione non ostile promosso dall’associazione che collabora con scuole, università, aziende, associazioni e istituzioni per promuovere un approccio etico alla comunicazione online.O Stili cerca di costruire un senso di consapevolezza e responsabilità negli utenti di Internet, incoraggiandoli a condividere e mantenere i valori espressi nel manifesto. “Il virtuale è reale” e l’ostilità espressa su Internet può avere effetti concreti e duraturi sulla vita delle persone. Con gli hashtag #libertàdiEspressione #MuseiNonNeutrali #hatespeech ladi Caserta il 15 giugno dedicherà la sua intera programmazione social relativa alla settimana dei ...

