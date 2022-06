Le foto del bacio fra Paola Di Benedetto e Rkomi

(Di mercoledì 15 giugno 2022) A fine maggio 2022 erano circolati dei rumors secondo cuidisi stessero frequentando. La segnalazione era arrivata da un follower del blogger di gossip Amedeo Venza diffondendosi velocemnte tra i fan dei due. Ora è ufficiale: la conduttrice radiofonica e il cantante di Insuperabile – per la prima volta giudice ad X Factor 2022 – sono stati paparazzati insieme, dal settimanale Chi, mentre si scambiavano un. Vi raccomandiamo... Giulia Lisioli rompe il silenzio sulla sua relazione (finita) con Blanco L’indiscrezione recitava: “Ciao Amedeo. Io lavoro al Just Cavalli e ieri c’era un evento molto figo con tanti nomi della TV. Tra cui laDiche era attaccatissima a ...

La coppia dell'estate è senz'altro quella formata da Paola Di Benedetto e Rkomi. Da una parte la spigliatissima conduttrice radiofonica, dall'altra uno dei cantanti più in voga del momento. Le voci di ...