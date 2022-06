Le donne che denunciano le violenze vanno protette. Se non riusciamo, chiediamoci perché (Di mercoledì 15 giugno 2022) Denunciate. Denunciate. Denunciate. Questo viene ripetuto come un mantra dalle istituzioni alle donne vittime di violenza di genere. Un mantra che si trasforma in condanna a morte quando chi dovrebbe intervenire non lo fa in modo tempestivo. Le conseguenze sono gravissime, parliamo di morte, di donne uccise, di femminicidio. Due giorni fa a Cavazzona, una piccola frazione di Castelfranco Emilia, nel mio territorio in provincia di Modena, due donne – Gabriela, la madre e Renata, la figlia, di 47 e 22 anni – sono state trucidate a colpi di arma da fuoco. A sparare sarebbe stato un uomo, marito e patrigno delle vittime. Il giorno dopo l’omicidio si sarebbe dovuta tenere l’udienza di separazione. Quello che però deve fare riflettere, o meglio rabbrividire, è che cinque denunce per maltrattamenti, minacce e stalking sono andate a vuoto. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Denunciate. Denunciate. Denunciate. Questo viene ripetuto come un mantra dalle istituzioni allevittime di violenza di genere. Un mantra che si trasforma in condanna a morte quando chi dovrebbe intervenire non lo fa in modo tempestivo. Le conseguenze sono gravissime, parliamo di morte, diuccise, di femminicidio. Due giorni fa a Cavazzona, una piccola frazione di Castelfranco Emilia, nel mio territorio in provincia di Modena, due– Gabriela, la madre e Renata, la figlia, di 47 e 22 anni – sono state trucidate a colpi di arma da fuoco. A sparare sarebbe stato un uomo, marito e patrigno delle vittime. Il giorno dopo l’omicidio si sarebbe dovuta tenere l’udienza di separazione. Quello che però deve fare riflettere, o meglio rabbrividire, è che cinque denunce per maltrattamenti, minacce e stalking sono andate a vuoto. ...

MarroneEmma : Con questo articolo non offendete 7 artiste. Calpestate tutte le donne uccise per mano dell'ignoranza. La stessa ig… - MirtaGranda : Fidel: 'Se abbiamo bisogno di un paradigma, se abbiamo bisogno di un modello, se abbiamo bisogno di un esempio da i… - MarroneEmma : Il tramonto più bello della mia vita. Lo dedico a tutte le donne. Lo dedico a voi per l'amore che mi avete regalato… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: #femminicidio 'Impariamo da questi orrori'. Di @stefania_ascari, M5s - ilfattoblog : #femminicidio 'Impariamo da questi orrori'. Di @stefania_ascari, M5s -