Le 10 regole di stile che la famiglia reale ha imposto a Kate Middleton (e non solo) (Di mercoledì 15 giugno 2022) Far parte della famiglia reale è un privilegio straordinario sotto vari punti di vista. Ma comporta anche tradizioni e regole stile alle quali sottostare. Tra divieti ben noti ed altri che si basano sulla volontà della Regina, Kate Middleton, Meghan Markle e tutte le royal di Buckingham Place hanno un preciso dress code da seguire. Nonostante non sia più restrittivo come una volta, soprattutto grazie a Lady Diana che lo ha infranto svariate volte, ecco le 10 regole più importanti che ancora oggi le Duchesse e Principesse seguono. Sì ai jeans, ma solo per le occasioni informali Ormai siamo abituati a vedere Kate Middleton in jeans, spesso e volentieri persino low cost. Ma in realtà sono consentiti solo ... Leggi su amica (Di mercoledì 15 giugno 2022) Far parte dellaè un privilegio straordinario sotto vari punti di vista. Ma comporta anche tradizioni ealle quali sottostare. Tra divieti ben noti ed altri che si basano sulla volontà della Regina,, Meghan Markle e tutte le royal di Buckingham Place hanno un preciso dress code da seguire. Nonostante non sia più restrittivo come una volta, soprattutto grazie a Lady Diana che lo ha infranto svariate volte, ecco le 10più importanti che ancora oggi le Duchesse e Principesse seguono. Sì ai jeans, maper le occasioni informali Ormai siamo abituati a vederein jeans, spesso e volentieri persino low cost. Ma in realtà sono consentiti...

Pubblicità

milanomagazine : Elisabetta Canalis sosterrà un match sulla distanza di tre riprese da un minuto e mezzo ciascuna contro Rachele Mur… - Vic2Alex : @Toni38557512 @itsmeback_ L'indebitamento già lo hanno applicato come stile di vita. Affitti senza regole di un mas… - Brapo63 : Pronti per il #Nikita+ (plus) @Uraganonikita dal 25/6 -3/7 Da #Milano a Messina per andare a trovare la sua miglior… - peppesava : RT @Ragusanews: 6 Regole per uno stile di vita sano - Ragusanews : 6 Regole per uno stile di vita sano -