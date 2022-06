Lazio Romagnoli, Lotito alza l’offerta: la Fiorentina è pronta a inserirsi (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Lazio insiste per Romagnoli e Lotito alza l’offerta per l’ingaggio, ma attenzione alla Fiorentina che sarebbe pronta a inserirsi La Lazio insiste per portare Romagnoli alla corte di Sarri. Lotito avrebbe aumentato l’offerta di ingaggio per il centrale del Milan. Accordo vicino, ma attenzione al possibile inserimento della Fiorentina che potrebbe offrire un ingaggio minore ma con una durata più lunga. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lainsiste perper l’ingaggio, ma attenzione allache sarebbeLainsiste per portarealla corte di Sarri.avrebbe aumentatodi ingaggio per il centrale del Milan. Accordo vicino, ma attenzione al possibile inserimento dellache potrebbe offrire un ingaggio minore ma con una durata più lunga. L'articolo proviene da Calcio News 24.

