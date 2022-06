Lavoro, la denuncia di Niccolò: “Licenziato dopo aver detto in tv che ci pagano 6 euro l’ora” (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) – Licenziato dopo aver raccontato in tv, in un’intervista ad ‘Agorà Estate’ su Rai3, del suo Lavoro da archeologo con paga intorno ai 6 euro l’ora. A denunciarlo su Twitter è stato lui stesso. “Ciao ragazzi, sono Niccolò, l’archeologo che appare nel servizio di @RaiTre andato in onda mercoledì scorso. Volevo dirvi che sono stato Licenziato. Cioè, naturalmente – precisa – non Licenziato in senso tecnico: dato che Lavoro a partita IVA, neppure quell’onore posso permettermi. Ma ieri sera, poche ore dopo che il video del servizio era stato condiviso in un grosso gruppo FB di archeologi, sono stato rimosso (senza alcuna comunicazione) dalla chat whatsapp in cui la cooperativa ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) –raccontato in tv, in un’intervista ad ‘Agorà Estate’ su Rai3, del suoda archeologo con paga intorno ai 6. Arlo su Twitter è stato lui stesso. “Ciao ragazzi, sono, l’archeologo che appare nel servizio di @RaiTre andato in onda mercoledì scorso. Volevo dirvi che sono stato. Cioè, naturalmente – precisa – nonin senso tecnico: dato chea partita IVA, neppure quell’onore posso permettermi. Ma ieri sera, poche oreche il video del servizio era stato condiviso in un grosso gruppo FB di archeologi, sono stato rimosso (senza alcuna comunicazione) dalla chat whatsapp in cui la cooperativa ...

