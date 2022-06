(Di mercoledì 15 giugno 2022) C’è anche una parte dedicata alla tutela della dignità e delladinel nuovo contratto integrativo di. Nei giorni scorsi, la cooperativa e i rappresentanti dei sindacati (Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UIltucs) hanno siglato un’ipotesi di accordo, che toccherebbe gli 8mila lavoratori dei 108 punti vendita attivi nelle sette province della. Gli stessi lavoratori saranno ora chiamati ad approvare o respingere l’accordo raggiunto., prima cooperativa di consumo dellae la seconda in Italia, con oltre un milione di soci, con questo integrativo punta a “migliorare le condizioni di lavoro in Cooperativa, con un’attenzione particolare ai temi della conciliazione lavoro e famiglia, della tutela delle ...

pdnetwork : Ai #ballottaggi con donne e uomini competenti, seri, appassionati. Vogliamo città dove vivere meglio, lavorare e fa… - Luce_news : Lavorare meglio: in Toscana Unicoop Firenze inserisce nell’integrativo la parità di genere - la_kwin : @sofistikate Sempre meglio che a lavorare!!! - auroraman45 : @lucianonobili Tu è meglio che stai zitto non sei nessuno va a lavorare la terra..... - ManuelaFioren : RT @pdnetwork: Ai #ballottaggi con donne e uomini competenti, seri, appassionati. Vogliamo città dove vivere meglio, lavorare e fare impres… -

Voce Giallo Rossa

...e ingegneristici dell'ESA stanno lavorando a uno studio industriale accelerato per definire... 'Nel frattempo, continueremo ainsieme per perfezionare l'architettura di Mars Sample ...Da un lato occorre ridurre gli sprechi ma anche cercare di usare le fonti chegarantiscono, ... Gestire bene gli elettrodomestici, evitare diauto e annaffiare il giardino, più ... Berardi: "Dobbiamo continuare a lavorare, a fare sempre meglio e il massimo" I nomi che si fanno sono quelli di Pallotta a Blitzer sino a Di Silvio e agli immancabili arabi, oltre a non meglio precisati e identificati fondi americani. Queste le parole di Vidal sul tema ...Sono passati 4 anni da quando Qualcomm venne multata dalle autorità di regolamentazione antitrust dell'UE per 997 milioni di euro. Il motivo è legato ai rapporti con Apple dal 2011 al 2016 considerati ...