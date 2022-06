L’Australia da record | entra nella storia | Italia beffata

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 15 giugno 2022)ha ottenuto una sensazionale e inattesa qualificazione al Mondiale battendo il Perù realizzando così una grande e unica impresa. Il mondiale di Qatar 2022 continua a essere sempre più ricco di squadre e ormai è a jn passo da avere tutte le sue magnifiche 32, conche è stata una delle più grandi sorprese dell’ultima tornata di qualificazione, riuscendo eliminare il Perù e togliendo così la quinta sudamericana che era sicuramente tanto attesa permettendo anche di ottenere undel tutto sensazionale che difficilmente verrà replicato in futuro. Australia Mondiali (LaPresse)Tra pochi mesi il Mondiale riuscirà finalmente a ripartire, con il Qatar che non vede l’ora di poter ospitare la sua prima edizione di sempre del massimo torneo per nazioni, con le sorprese che continuano a essere molto presenti, con ...