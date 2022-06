(Di mercoledì 15 giugno 2022). Il modus operandi era quello tipicamente mafioso. I reati di cui si sono macchiati sono estorsione, truffa,privata, danneggiamento, lesioni: tutti reati aggravati dalla messa in atto del metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione mafiosa. Sono 15 le persone che stamattina sono state raggiunte dalle voldella Polizia di stato diche ha dato così esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei loro riguardi. Le indagini e la ricostruzione delle estorsioni sulL’indagine complessiva, coordinata dalla Direzione Distrettualedi Roma, si è sviluppata a seguito degli approfondimenti svolti a seguito delle dichiarazioni fuoriuscite da diversi interrogatori in merito alle attività illecite svolte da appartenenti alla ...

Latina, blitz anti-mafia: 15 arresti. Controllavano il territorio con minacce, pizzo e violenza Latina. Il modus operandi era quello tipicamente mafioso. I reati di cui si sono macchiati sono estorsione, truffa, violenza privata, danneggiamento, lesioni: tutti reati aggravati dalla messa in atto ... Avevano trovato il modo di seguire gli "affari" anche nei periodi in cui erano agli arresti. Utilizzavano i social network per gestire le estorsioni nei confronti nei confronti di imprenditori, commer ...