L’anima dell’estetica di Giuseppe Sito | tra mito e mistero della tossina botulinica

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Già il nome incute paura:. E se pensiamo a come alcuni la definiscono, “agente paralizzante”, allora c’è proprio da scappar via… Invece no, laè presente in Italia già da molti anni, e rappresenta un farmaco tra i più studiati al mondo. Se digitate ora in Google “Botulinum Toxin”, vedrete che ci L'articolo proviene da Novella 2000.