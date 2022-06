L’altra guerra del gas, Hezbollah minaccia Israele: “Saccheggiano i nostri giacimenti in mare, siamo pronti anche all’uso della forza” (Di mercoledì 15 giugno 2022) “L’obiettivo nell’immediato dovrebbe essere quello di impedire al nemico di estrarre gas dal giacimento di Karish. La Resistenza ha le capacità per impedire al nemico di estrarlo, non dirò come ma non resteremo a guardare mentre Israele saccheggia le risorse naturali del Libano che sono l’unica speranza di salvezza per il popolo libanese”. Con queste parole, trasmesse in diretta televisiva, Hassan Nasrallah – segretario generale di Hezbollah – è piombato sul tema che tiene banco in questi giorni in Libano, cioè la disputa tra il Paese dei Cedri e il vicino israeliano sul controllo di una porzione dei giacimenti di gas marittimi al largo delle loro coste. Già alcuni giorni fa il suo vice, Naim Qassem, aveva ribadito alla Reuters come il movimento sciita fosse pronto a prendere “contromisure rispetto alle azioni israeliane, incluso l’uso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) “L’obiettivo nell’immediato dovrebbe essere quello di impedire al nemico di estrarre gas dal giacimento di Karish. La Resistenza ha le capacità per impedire al nemico di estrarlo, non dirò come ma non resteremo a guardare mentresaccheggia le risorse naturali del Libano che sono l’unica speranza di salvezza per il popolo libanese”. Con queste parole, trasmesse in diretta televisiva, Hassan Nasrallah – segretario generale di– è piombato sul tema che tiene banco in questi giorni in Libano, cioè la disputa tra il Paese dei Cedri e il vicino israeliano sul controllo di una porzione deidi gas marittimi al largo delle loro coste. Già alcuni giorni fa il suo vice, Naim Qassem, aveva ribadito alla Reuters come il movimento sciita fosse pronto a prendere “contromisure rispetto alle azioni israeliane, incluso l’uso ...

