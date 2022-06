L'alleanza con il M5s non sfonda. Il regno di Zinga adesso vacilla (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il «campo largo» Pd-M5S affonda nel Lazio. Gli elettori lo hanno bocciato senza appello. Il regno di Zingaretti adesso vacilla. Non è un bel viatico in vista delle Regionali del prossimo anno. Se consideriamo l'insieme dei comuni dove si è votato domenica, Fratelli d'Italia è il primo partito. Anche la Lega, guidata dal segretario regionale Durigon, porta a casa una buona performance, conquistando risultati di rilievo soprattutto a Rieti e Frosinone. Il Pd, invece, arretra praticamente ovunque. Tranne che a Grottaferrata dove ha vinto al primo turno, e a Cerveteri dove è in vantaggio. Ma, soprattutto, a venire a mancare è il M5S, il cui crollo manda nel panico i Dem, che nel 2023 sperano di riuscire a conquistare nuovamente la poltrona di governatore con il successore, ancora da scegliere, di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il «campo largo» Pd-M5S affonda nel Lazio. Gli elettori lo hanno bocciato senza appello. Ildiretti. Non è un bel viatico in vista delle Regionali del prossimo anno. Se consideriamo l'insieme dei comuni dove si è votato domenica, Fratelli d'Italia è il primo partito. Anche la Lega, guidata dal segretario regionale Durigon, porta a casa una buona performance, conquistando risultati di rilievo soprattutto a Rieti e Frosinone. Il Pd, invece, arretra praticamente ovunque. Tranne che a Grottaferrata dove ha vinto al primo turno, e a Cerveteri dove è in vantaggio. Ma, soprattutto, a venire a mancare è il M5S, il cui crollo manda nel panico i Dem, che nel 2023 sperano di riuscire a conquistare nuovamente la poltrona di governatore con il successore, ancora da scegliere, di ...

