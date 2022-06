Pubblicità

Un direttivo straordinario per discutere del recente sell - off sui mercati dei titoli di Stato. I rendimenti obbligazionari sono saliti bruscamente da quando l'Eurotower ha preannunciato una serie di ...... a cominciare dalla Fed americana, tutttedalla crescente inflazione. In sostanza, si ... Il piano di ChristinePericolo inflazione Mutui: quando conviene la surroga Il piano di ... Lagarde preoccupata: direttivo straordinario della Bce, confronto sulla situazione drammatica dei mercati Un direttivo straordinario per discutere del recente sell-off sui mercati dei titoli di Stato. I rendimenti obbligazionari sono saliti bruscamente da quando l’Eurotower ha preannunciato una serie di r ...Tra il detto e il non detto, sono essenzialmente tre le contestazioni dei Draghi boys alla Bce: l'inadeguatezza e la velocità delle misure annunciate e ...