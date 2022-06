L'abito di Marilyn, il fondoschiena, la toppa: il video "incastra" Kim Kardashian (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un video circolato nelle scorse ore sul web mostra come le forme dell'influencer fossero incompatibili con l'abito appartenuto alla Monroe e indossato al Met Gala dalla Kardashian Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 giugno 2022) Uncircolato nelle scorse ore sul web mostra come le forme dell'influencer fossero incompatibili con l'appartenuto alla Monroe e indossato al Met Gala dalla

Pubblicità

eflatmajor73 : Ah quindi la Kardashian avrebbe danneggiato l’abito di Marilyn…. Danneggiato come neuroni di coloro che le hanno p… - pensieri_strani : @lysaalll In realtà onestamente ritengo che l’abito abbia perso valore nel momento in cui è stato ceduto ad un’altr… - mianotyours : RT @lysaalll: Lo storico abito di Marilyn Monroe è stato danneggiato. Il materiale trasparente è sfilacciato e strappato attorno alla cerni… - infoitcultura : Non basta l'abito (danneggiato) per fare il monaco: Marilyn è inimitabile - infoitcultura : Kim Kardashian è accusata di aver danneggiato l'abito di Marilyn indossato al Met Gala -