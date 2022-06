“La Volpe e l’Uva” (Le Stanze Dischi), è il nuovo singolo dei Klinker (Di mercoledì 15 giugno 2022) , brano già disponibile in tutti gli store digitali, che anticipa il nuovo EP in uscita nel 2022.Una canzone essenziale ed energica come l’età e il mood della band, tre strumenti, nessun “orpello”, ironia ed energia.La band: -Quando sei certo di avere la verità in tasca, tutto ciò che stai vivendo scompare nell’attimo stesso in cui lo hai vissuto, nel bene e nel male sono i vent’anni, l’eterno dualismo tra “farcela” e la paura di osare fino in fondo, per poi ritrovarsi solo, più lontano dai tuoi obiettivi, più di quanto credevi possibile-Il singolo è prodotto da Davide Bosio, recording e mix di Simone Tornaquindici presso Novenove Studio Milano, mentre il mastering è a cura di Marco D’Agostino (96Kz studio Milano)BiografiaI Klinker sono una giovane band forlivese: Giulio Fabbri (voce), Francesco Dalmonte (basso), Kevin Raggi (chitarra) ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 15 giugno 2022) , brano già disponibile in tutti gli store digitali, che anticipa ilEP in uscita nel 2022.Una canzone essenziale ed energica come l’età e il mood della band, tre strumenti, nessun “orpello”, ironia ed energia.La band: -Quando sei certo di avere la verità in tasca, tutto ciò che stai vivendo scompare nell’attimo stesso in cui lo hai vissuto, nel bene e nel male sono i vent’anni, l’eterno dualismo tra “farcela” e la paura di osare fino in fondo, per poi ritrovarsi solo, più lontano dai tuoi obiettivi, più di quanto credevi possibile-Ilè prodotto da Davide Bosio, recording e mix di Simone Tornaquindici presso Novenove Studio Milano, mentre il mastering è a cura di Marco D’Agostino (96Kz studio Milano)BiografiaIsono una giovane band forlivese: Giulio Fabbri (voce), Francesco Dalmonte (basso), Kevin Raggi (chitarra) ...

Pubblicità

DavideHauner : Sempre più convinto che abbiano fatto, intendo trav e gli altri, come la volpe con l uva - jessica93910322 : Disse un maestro del giornalaio “Spero di non incontrarti mai, spero che gli altri non ti conoscano per quello che… - pino_nostro : RT @r_campix: Mancava l'opinione dell'esperto. La volpe e l'uva - ____Camii___ : @weloveurany quando la volpe non arriva all’uva dice che l’uva è acerba ???????????????????? - Truemilanista21 : RT @r_campix: Mancava l'opinione dell'esperto. La volpe e l'uva -