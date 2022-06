La vip di nuovo incinta: la notizia a sorpresa arriva dal futuro fratello maggiore (Di mercoledì 15 giugno 2022) Secondo bebè in arrivo: Mandy Moore incinta. E l’annuncio sui social, oltre a essere inaspettato, è anche originale. Nessun pancino accennato, ma ha rivelato di stare aspettando un figlio con il marito e cantante 36enne pubblicando la foto del primogenito con una maglietta con scritto ‘Big Brother’, fratello maggiore. Nell’annuncio l’attrice 38enne ha fatto riferimento alla serie che l’ha vista protagonista negli ultimi 6 anni, ‘This Is Us’: “Un incredibile capitolo della mia vita è appena terminato e il prossimo, come madre di due bambini, sta per iniziare… Siamo così grati ed entusiasti. Il piccolo Goldsmith numero 2 arriverà in autunno!”. Mandy Moore incinta del secondo figlio E così “Gus sarà il miglior fratello maggiore”, ha scritto Mandy Moore nella didascalia del ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Secondo bebè in arrivo: Mandy Moore. E l’annuncio sui social, oltre a essere inaspettato, è anche originale. Nessun pancino accennato, ma ha rivelato di stare aspettando un figlio con il marito e cantante 36enne pubblicando la foto del primogenito con una maglietta con scritto ‘Big Brother’,. Nell’annuncio l’attrice 38enne ha fatto riferimento alla serie che l’ha vista protagonista negli ultimi 6 anni, ‘This Is Us’: “Un incredibile capitolo della mia vita è appena terminato e il prossimo, come madre di due bambini, sta per iniziare… Siamo così grati ed entusiasti. Il piccolo Goldsmith numero 2 arriverà in autunno!”. Mandy Mooredel secondo figlio E così “Gus sarà il miglior”, ha scritto Mandy Moore nella didascalia del ...

