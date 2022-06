Pubblicità

ilpost : La via australiana alla qualificazione ai Mondiali -

... l'del Queensland, preoccupata per i nubifragi e i fiumi di fango che poche settimane fa hanno spazzatoalcune case vicine alla sua. Tutti noi siamo stati testimoni del dramma delle ...Tra le sue avversarie occhi puntati sull'Ilana Grandine. Nei 400 metri alMaria Benedicta Chigbolu (Esercito), colonna della 4 400 azzurra, per la terza uscita nel giro di pochi ...Ballettò che costò caro ai milanisti: riuscì a parare svariati rigori e a regalare il titolo al suo Liverpool Alla fine è stata l’Australia a spuntarla e a staccare il biglietto per i Mondiali in ...L'inverno in Australia sta per cominciare e i primi effetti della stagione già si notano. Negli ultimi giorni la costa Sud-orientale dello stato asiatico è stata spazzata via da bufere di neve, venti ...