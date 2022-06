La Scozia torna a sognare l’indipendenza: “Nuovo referendum entro il 2023” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il governo scozzese chiederà un Nuovo referendum sull’indipendenza dal resto del Regno Unito da fissare entro la fine del 2023. Lo ha annunciato la prima ministra scozzese, Nicola Sturgeon, uscita trionfante dalle elezioni dello scorso... Leggi su europa.today (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il governo scozzese chiederà unsuldal resto del Regno Unito da fissarela fine del. Lo ha annunciato la prima ministra scozzese, Nicola Sturgeon, uscita trionfante dalle elezioni dello scorso...

Pubblicità

giorgiolecis : La Scozia torna a reclamare l’indipendenza: la premier Sturgeon pronta a tutto per il referendum - SecolodItalia1 : La Scozia torna a reclamare l’indipendenza: la premier Sturgeon pronta a tutto per il referendum… - ship2shore_it : Dopo l’incidente la Saipem 7000 torna operativa in Scozia -