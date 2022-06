La Russia taglia il gas all'Italia: ecco le conseguenze - Economia - quotidiano.net (Di mercoledì 15 giugno 2022) Gas, Gazprom taglia forniture all'Italia senza preavviso. La mossa della Russia Roma, 15 giugno 2022 " Un avvertimento. Da stamattina l'afflusso di gas russo verso l' Italia è meno intenso, ed è ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Gas, Gazpromforniture all'senza preavviso. La mossa dellaRoma, 15 giugno 2022 " Un avvertimento. Da stamattina l'afflusso di gas russo verso l'è meno intenso, ed è ...

Pubblicità

RaiNews : La 'guerra' del gas coinvolge anche l'Italia. Eni e governo già al lavoro per cercare soluzioni #gas #Russia - moneypuntoit : ?? La Russia taglia il gas all'Italia: cosa succede adesso e conseguenze per l'inverno ?? - Tag24news : #Gazprom ha tagliato di un altro 33% le consegne di #gas via Nord Stream in #Europa. - giordi63 : RT @sostengoi40: Mosca ha comunicato ad Eni che taglierà le forniture di gas al nostro Paese. Le sanzioni funzionano!!! - Luca_Gualtieri1 : RT @MilanoFinanza: Russia, Gazprom taglia del 15% le forniture di gas all'Italia -