La Russia inizia a chiudere i rubinetti: ridotti i flussi di gas verso Italia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma – La Russia ha iniziato a chiudere i rubinetti. Eni, infatti, segnala la riduzione dei flussi di gas dalla Russia verso l’Italia. “Eni ha ricevuto comunicazione di una limitata riduzione dei flussi dal proprio fornitore russo relativamente all’approvvigionamento gas verso l’Italia”, segnala il colosso energetico in una nota pubblicata sulla Piattaforma di informazioni privilegiate (pip) per il monitoraggio Remit del Gestore dei mercati energetici. Alla luce dello scenario aperto dalla decisione di Gazprom “Eni – si spiega – continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione e comunicherà eventuali aggiornamenti”. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma – Lahato a. Eni, infatti, segnala la riduzione deidi gas dallal’. “Eni ha ricevuto comunicazione di una limitata riduzione deidal proprio fornitore russo relativamente all’approvvigionamento gasl’”, segnala il colosso energetico in una nota pubblicata sulla Piattaforma di informazioni privilegiate (pip) per il monitoraggio Remit del Gestore dei mercati energetici. Alla luce dello scenario aperto dalla decisione di Gazprom “Eni – si spiega – continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione e comunicherà eventuali aggiornamenti”. (fonte Adnkronos)

