La romantica proposta di matrimonio di Davide Silvestri ad Alessia Costantino

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 15 giugno 2022)ha organizzato una sorpresa davvero speciale per la sua dolce metà,, che a differenza sua non appartiene al mondo dello spettacolo. L’ex gieffino ha chiesto alla donna di sposarlo, nellacornice della chiesa di Santa Maria Maddalena, un posto che custodisce un significato importante per lui. Ladiè quindi avvenuta a Bellusco (Monza e Brianza), e il settimanale Chi ne ha pubblicato le immagini in anteprima, documentando il tutto. Le nozze sono previste per il 3 luglio 2022. Vi raccomandiamo... Beatrice Valli e Marco Fantini si risposano (con rito religioso) Al magazineha raccontato: “Passavo sempre davanti alla ...