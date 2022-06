La Roma fa il prezzo per Zaniolo: 50 milioni. Milan e Juve avvisate (Di mercoledì 15 giugno 2022) Zaniolo rimane un obiettivo sia per la Juve che il Milan. I giallorossi fanno il prezzo e chiedono 50 milioni per il loro talento Secondo quanto riferito da Leggo, la Roma vorrebbe ricavare 50 milioni di euro dall’eventuale cessione di Nicolò Zaniolo. Juve e Milan sulle tracce del centrocampista, ma nessuno dei due club vorrebbe spendere questa cifra per il calciatore. I rossoneri vorrebbero inserire Rebic per abbassare la parte cash, ma la Roma vuole solo soldi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022)rimane un obiettivo sia per lache il. I giallorossi fanno ile chiedono 50per il loro talento Secondo quanto riferito da Leggo, lavorrebbe ricavare 50di euro dall’eventuale cessione di Nicolòsulle tracce del centrocampista, ma nessuno dei due club vorrebbe spendere questa cifra per il calciatore. I rossoneri vorrebbero inserire Rebic per abbassare la parte cash, ma lavuole solo soldi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

