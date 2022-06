La recessione in Italia si può evitare, dice Paolo Gentiloni (Di mercoledì 15 giugno 2022) «Non c’è dubbio che l’invasione russa abbia cambiato il corso dell’economia e aumentato l’incertezza, ma non penso che abbia senso formulare profezie di sventura». Ma «anche in una fase così complicata, la recessione non è inevitabile. E il catastrofismo non è una buona medicina». Il commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni lo dice in un’intervista al Corriere. Certo, le stime di crescita sono state riviste al ribasso. «Prevediamo che la crescita nell’Unione europea nel 2022 sarà al 2,7% e in buona parte è effetto di trascinamento dal 2021. Ma l’economia può restare in territorio positivo», spiega. «Il mercato del lavoro, pur fra molte contraddizioni, è in una situazione molto positiva. Le banche sono in condizioni molto diverse da quelle di dieci anni fa. Non dico che la situazione attuale abbia ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 15 giugno 2022) «Non c’è dubbio che l’invasione russa abbia cambiato il corso dell’economia e aumentato l’incertezza, ma non penso che abbia senso formulare profezie di sventura». Ma «anche in una fase così complicata, lanon è inevitabile. E il catastrofismo non è una buona medicina». Il commissario europeo agli Affari economiciloin un’intervista al Corriere. Certo, le stime di crescita sono state riviste al ribasso. «Prevediamo che la crescita nell’Unione europea nel 2022 sarà al 2,7% e in buona parte è effetto di trascinamento dal 2021. Ma l’economia può restare in territorio positivo», spiega. «Il mercato del lavoro, pur fra molte contraddizioni, è in una situazione molto positiva. Le banche sono in condizioni molto diverse da quelle di dieci anni fa. Non dico che la situazione attuale abbia ...

