“La Que Está Buena” | il nuovo brano di EhShawnee

SANTO DOMINGO – La salsa dominicana EhShawnee ha appena pubblicato il suo nuovo singolo intitolato "La Que Esta Buena". Detto tema è una composizione del maestro Wilbert Taveras, che ha partecipato anche come produttore e arrangiatore, i cui testi raccontano la situazione di una donna che non è apprezzata dal suo partner, ma decide di darsi valore. "Mi sento molto identificata con questa canzone perché i suoi testi danno potere alle donne". – Eh Shawnee Inoltre, "La Que Esta Buena" è stato mixato e masterizzato dall'ingegnere Marcos Feliz presso Audio Proceso Estudios. Di conseguenza, è stato pubblicato e distribuito dall'etichetta indipendente La Oreja Media e SONI2 Music Entertainment, LLC. In effetti, EhShawnee posiziona ogni giorno il suo marchio nella Repubblica Dominicana, mostrando tutta la sua ...

