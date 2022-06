"La prima cosa bella", il miglior film di Virzì (dove scioglie le briglie alla Ramazzotti) (Di mercoledì 15 giugno 2022) LA prima cosa bella Canale 5, ore 0.10. Con Stefania Sandrelli, Micaela Ramazzotti e Valerio Mastrandrea. Regia di Paolo Virzì . Produzione Italia 2010. Durata: 2 ore LA TRAMA Un professore da vari anni residente a Milano torna nella natia Livorno per assistere la madre malata. Il ritorno è un' occasione per un Amarcord completamente abitato dalla figura della madre, una donna bella, solare che tale è rimasta anche quando la vita l'ha mica male maltrattata. PERCHÈ VEDERLO Perché è decisamente il film più bello di Virzì dove non ha paura di guardarsi dentro e dove per la prima volta scioglie le briglie a Micaela Ramazzotti che qui ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) LACanale 5, ore 0.10. Con Stefania Sandrelli, Micaelae Valerio Mastrandrea. Regia di Paolo. Produzione Italia 2010. Durata: 2 ore LA TRAMA Un professore da vari anni residente a Milano torna nella natia Livorno per assistere la madre malata. Il ritorno è un' occasione per un Amarcord completamente abitato dfigura della madre, una donna, solare che tale è rimasta anche quando la vita l'ha mica male maltrattata. PERCHÈ VEDERLO Perché è decisamente ilpiù bello dinon ha paura di guardarsi dentro eper lavoltalea Micaelache qui ...

