La peste nera che ha ucciso 50 milioni in Europa è iniziata in Asia centrale: risolto l'enigma della sua origine (Di mercoledì 15 giugno 2022) La peste nera che nel XIV secolo sconvolse l'Europa, l'Asia e il Nord - Africa è nata al confine tra il Kirghizistan e la Cina, ai piedi della catena montuosa del Tian Shan. Lo ha scoperto la ricerca ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lache nel XIV secolo sconvolse l', l'e il Nord - Africa è nata al confine tra il Kirghizistan e la Cina, ai piedicatena montuosa del Tian Shan. Lo ha scoperto la ricerca ...

