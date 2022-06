La necessità della difesa comune europea e il riarmo della Germania

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 15 giugno 2022) L’invasione dell’Ucraina è stato un brusco risveglio per chi pensava che un evento del genere non potesse mai verificarsi in Europa. Sulla spintatragedia in corso è tornata d’attualità l’esigenza di dotare l’UE di uno strumento adeguato per una, ma raramente si va oltre l’auspicio di una svolta che, alla fine, lascia il tempo che trova. La situazione attuale è tutt’altro che rassicurante: la Nato vede tuttora una preponderante presenza degli Stati Uniti, che però guardano soprattutto alla Cina come rivale da fronteggiare in questo momento storico. Nell’Unioneci sono divergenze sostanziali tra i Paesi dell’Est, sfuggiti alla sfera d’influenza sovietica dopo la caduta del muro di Berlino, marcatamente nazionalistici e inclini a creare un rapporto preferenziale con ...