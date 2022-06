La Mille Miglia torna a Bergamo, passaggio in centro sabato 18 giugno (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’evento Le limitazione al traffico e le info sul passaggio della manifestazione in centro a Bergamo. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’evento Le limitazione al traffico e le info suldella manifestazione in

Pubblicità

bertagiu : Bella la mille miglia eh … ma li mortacci loro non possono farla passare dalle campagne invece che bloccare tutta la città ?!??? - mikemoratinos : RT @GdB_it: Mille Miglia, si parte: da viale Venezia al lago di Garda, poi via verso il mare - GdB_it : Due amici alla Mille Miglia, per inseguire un sogno su una Renault da contrabbandiere - ComunediBergamo : Da mercoledì 15 a sabato 18 giugno, torna, con un passaggio anche a #Bergamo, la Mille Miglia. Nella carovana anche… - vividcloudofwat : RT @YodaDu67: @vividcloudofwat Mille Miglia 1955 ! J'adore ! ???????????????????????????????????????? -