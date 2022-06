La Meloni in Spagna contro lobby Lgbt: cosa ha detto? Pronta la risposta di Letta (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Meloni in Spagna si è resa protagonista del solito show mediatico e populista. Questa volta l’ha fatto all’estero ma le sue parole sono arrivate anche in Italia con le polemiche che, ovviamente, non sono mancate. La Meloni in Spagna contro lobby Lgbt: cosa ha detto? Solito show di Giorgia Meloni, questa volta però in Spagna. La leader di Fratelli d’Italia è volata a Marbella “per sostenere la candidatura dell’amica Macarena Olona alla presidenza dell’Andalusia insieme ai patrioti spagnoli guidati da Santiago Abascal”, come ha scritto lei stessa sui social. La Meloni ha tenuto un discorso sul palco di Vox, il partito di estrema destra spagnolo alleato in Europa con Fratelli d’Italia. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lainsi è resa protagonista del solito show mediatico e populista. Questa volta l’ha fatto all’estero ma le sue parole sono arrivate anche in Italia con le polemiche che, ovviamente, non sono mancate. Lainha? Solito show di Giorgia, questa volta però in. La leader di Fratelli d’Italia è volata a Marbella “per sostenere la candidatura dell’amica Macarena Olona alla presidenza dell’Andalusia insieme ai patrioti spagnoli guidati da Santiago Abascal”, come ha scritto lei stessa sui social. Laha tenuto un discorso sul palco di Vox, il partito di estrema destra spagnolo alleato in Europa con Fratelli d’Italia. ...

LiaQuartapelle : Meloni è andata a fare campagna elettorale per Vox, il partito che in Spagna vuole resuscitare Franco e il franchis… - diMartedi : #Letta su #Meloni: 'Che cosa penso delle sue parole in Spagna? Tutto il male possibile, dai toni ai contenuti. E' e… - fattoquotidiano : Letta a La7: “Comizio di Meloni in Spagna? Penso tutto il male possibile. Parla di lobby Lgbt, ma in Italia non c’è… - vaux_hall : La Spagna fa malissimo agli italiani. Vanno lì, la vedono persino più folklorica e sensuale dell'Italia e si scaten… - Federica220990 : RT @lauraboldrini: Ma che società vorrebbe Giorgia #Meloni? Nel suo comizio tra i nostalgici del dittatore Franco in Spagna tratteggia una… -