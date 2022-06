La mamma di Mancini sulla Nazionale: «Non si possono fare le nozze coi fichi secchi» (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo la vittoria degli Europei la Nazionale italiana purtroppo non smette di deludere. Prima la mancata qualificazione per i prossimi Mondiali, poi le scarse prestazione in Nations League. La gara di ieri sera contro la Germania, finita 5-2 per i tedeschi che sono andati avanti 5-0, ha fatto nascere non poche polemiche a cui ha risposto anche la mamma del ct della Nazionale Roberto Mancini, Marianna Puolo, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora “L’Italia ha tutti giocatori emergenti mentre la Germania ha calciatori affermati, i nostri devono trovare coraggio perché sono giovani ma non si possono fare le nozze coi fichi secchi”. Tra le altre una battuta anche sulla prestazione di Donnarumma “Ogni tanto capita ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo la vittoria degli Europei laitaliana purtroppo non smette di deludere. Prima la mancata qualificazione per i prossimi Mondiali, poi le scarse prestazione in Nations League. La gara di ieri sera contro la Germania, finita 5-2 per i tedeschi che sono andati avanti 5-0, ha fatto nascere non poche polemiche a cui ha risposto anche ladel ct dellaRoberto, Marianna Puolo, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora “L’Italia ha tutti giocatori emergenti mentre la Germania ha calciatori affermati, i nostri devono trovare coraggio perché sono giovani ma non silecoi”. Tra le altre una battuta ancheprestazione di Donnarumma “Ogni tanto capita ...

Pubblicità

napolista : La mamma di #Mancini sulla Nazionale: «Non si possono fare le nozze coi fichi secchi» A Rai Radio1: «#Donnarumma?… - Boboj29 : La mamma di Mancini: 'Mio figlio non ha i giocatori all'altezza' La mamma e' sempre la mamma , lei non dira' mai c… - fanpage : #GermaniaItalia La mamma di Roberto Mancini ha parlato all’indomani della sconfitta pesantissima dell’Italia contr… - araujopampanin : @sportface2016 Ecco ci mancava la mamma di Mancini. La mamma di Gravina invece a chi aspetta? - Luxgraph : La mamma di Mancini: 'Mio figlio non ha i giocatori all'altezza' -