La mamma di Giulia Salemi ricoverata in ospedale: ecco il motivo, come sta adesso (Di mercoledì 15 giugno 2022) Paura per Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, ricoverata in seguito ad un malore. A svelarlo è stata nelle passate ore la stessa Fariba attraverso una Instagram Story ma senza nessun riferimento al motivo del ricovero. Cosa è successo? Fariba Tehrani, mamma Giulia Salemi ricoverata per due giorni Negli ultimi giorni Fariba Tehrani non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 15 giugno 2022) Paura per Fariba Tehrani, ladiin seguito ad un malore. A svelarlo è stata nelle passate ore la stessa Fariba attraverso una Instagram Story ma senza nessun riferimento aldel ricovero. Cosa è successo? Fariba Tehrani,per due giorni Negli ultimi giorni Fariba Tehrani non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : La mamma di Giulia Salemi ricoverata in ospedale: ecco il motivo, come sta adesso #prelemi - giulia_dradi : @TrashQueen01 ovvero dicendo in maniera più scherzosa e sorridente per esempio:<<mamma mia questo Albe qui me lo ri… - AvellinoIina1 : @Sofia47288989 2 Giulia visto Leo casa di Pier domenica verissimo 3 e qui secondo me è scattato tutto festa di hall… - Giulia_theB : RT @jungkookmysmile: RINGRAZIAMO ANCHE NOI LA MAMMA DI JUNGKOOK PER AVER MESSO AL MONDO UN RAGAZZO DEL GENERE - infoitcultura : Fariba Teherani in ospedale, la mamma di Giulia Salemi ha avuto un malore: come sta e le sue condizioni di salute -