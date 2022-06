La Liga denuncia Psg e Manchester City: “violato il Fair Play finanziario”, il comunicato (Di mercoledì 15 giugno 2022) La notizia era nell’aria ormai da tempo, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: la Liga spagnola ha deciso di denunciare il Psg e il Manchester City a causa del Fair Play finanziario. Secondo Javier Tebas, presidente del campionato spagnolo, i club avrebbero violato le norme. “Questa settimana, LaLiga ha presentato un reclamo alla UEFA contro il PSG, che si aggiunge ad un altro contro il Manchester City ad aprile, sulla base del fatto che questi club violano continuamente le attuali regole del Fair Play finanziario. LaLiga ritiene che queste pratiche alterino l’ecosistema e la sostenibilità del calcio, danneggino tutti i club e le ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 15 giugno 2022) La notizia era nell’aria ormai da tempo, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: laspagnola ha deciso dire il Psg e ila causa del. Secondo Javier Tebas, presidente del campionato spagnolo, i club avrebberole norme. “Questa settimana, Laha presentato un reclamo alla UEFA contro il PSG, che si aggiunge ad un altro contro ilad aprile, sulla base del fatto che questi club violano continuamente le attuali regole del. Laritiene che queste pratiche alterino l’ecosistema e la sostenibilità del calcio, danneggino tutti i club e le ...

