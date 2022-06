La Lega Serie A: «Stupiti per la scelta della FIGC di ricorrere al TAR» (Di mercoledì 15 giugno 2022) Con una nota ufficiale, la Lega Serie A ha attaccato la FIGC per il ricorso al Tar per un vizio procedurale sulla questione dell’indice di liquidità: La Lega si è detta “molto stupita per la scelta della FIGC di ricorrere al TAR contro la decisione del massimo organo di giustizia sportiva in merito al sistema di licenze nazionali” Una scelta che dimostra totale indifferenza nei confronti dell’invito giunto da Coni e Governo (oltre che dalla stessa Lega Serie A) di sedersi a un tavolo e trovare una soluzione condivisa, ma che altresì contraddice quanto la stessa FIGC aveva fino a ieri sostenuto, ovvero di non appellarsi contro un dispositivo senza attendere la decisione con le relative ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 giugno 2022) Con una nota ufficiale, laA ha attaccato laper il ricorso al Tar per un vizio procedurale sulla questione dell’indice di liquidità: Lasi è detta “molto stupita per ladial TAR contro la decisione del massimo organo di giustizia sportiva in merito al sistema di licenze nazionali” Unache dimostra totale indifferenza nei confronti dell’invito giunto da Coni e Governo (oltre che dalla stessaA) di sedersi a un tavolo e trovare una soluzione condivisa, ma che altresì contraddice quanto la stessaaveva fino a ieri sostenuto, ovvero di non appellarsi contro un dispositivo senza attendere la decisione con le relative ...

