La Lega nazionale non piace più | il grido del Veneto | tornare al Nord - Politica - quotidiano net

lorepregliasco : Nella stima del voto di lista nazionale di @you_trend emergono tre grandi elementi (tra poco tutti i dati) - PD pr… - lorepregliasco : Un'altra riflessione: più che FDI a andar forte, è la Lega a andare malissimo, sia nel Nord profondo sia laddove (C… - you_trend : Da questi dati di lista aggregati sulle #amministrative emerge che: - Il PD è primo partito, anche perché le civich… - MaragnoThomas : @AnselmoDelDuca ... a prescindere dalla crisi di Governo, un'uscita della Lega dall'attuale Maggioranza di Unità Na… - amaranta1501 : RT @_gbonani: @Azzurri Dov'è stato il limite di stranieri nel club della serie A? Il resultato é questo. Diversi calciaatori senza sperienz… -

... gli azionisti di maggioranza del partito, chiederanno non solo di assumere una linea chiara ma pure di dire espressamente che al primo posto nell'agenda dellao nonche sia,...'In fondo le amministrative non hanno fatto altro che fotografare quanto i sondaggi hanno raccontato negli ultimi 12 mesi - spiega Noto - Laoggi viene data sul 15% a livellocontro il ... La Lega nazionale non piace più, il grido del Veneto: tornare al Nord Debacle a Guidonia e Ardea. Viterbo, in pole per il centrodestra la «civica» Frontini, che al ballottaggio dovrà vedersela con Alessandra Troncarelli ...Si dirà, piccole cifre. Ma inimmaginabili solo pochi anni fa. Il punto è che il “peccato originale” imputato a Salvini è l’aver reso la Lega nazionale, sfondato il “muro” del Po, aver espugnato il ...