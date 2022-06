La Juve non gradisce: la reazione di Agnelli alla foto Allegri-Campos (Di mercoledì 15 giugno 2022) La recente istantanea che ha ritratto Allegri al fianco del ds del Psg Campos non ha lasciato indifferenti i vertici bianconerià La stagione che si è da poco chiusa resta… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 15 giugno 2022) La recente istantanea che ha ritrattoal fianco del ds del Psgnon ha lasciato indifferenti i vertici bianconerià La stagione che si è da poco chiusa resta… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

GiovaAlbanese : La #Juventus non riscatterà #Morata (entro domani) a 35 milioni. L'#AtleticoMadrid per adesso congela la posizione… - GoalItalia : Vlahovic sul passaggio in bianconero: 'Avevo solo un club in mente, perché la Juve è la Juve. Mi identifico nel lor… - FBiasin : - #Lukaku è disposto a troncarsi l’ingaggio. - #Dybala potrebbe accettare meno di quel che prendeva alla Juve. -… - Marco02953938 : @lm_vamonos @Fede_Spera86 Però io non ho capito una cosa: tu di che squadra sei? E se non sei juventino, che ti fre… - Magliadelcuore : “Non avrei mai lasciato la #Juventus, ma i tifosi si ricorderanno di me e io di loro ..” Andrea Pirlo ??… -