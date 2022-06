La fine della storia del ristoratore che ha denunciato chi ha investito la moglie e lo ha minacciato | arrestate tre persone

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 15 giugno 2022) “Di quel pomeriggio di terrore ricordo poco, ma quella motocicletta continua a sfrecciare davanti ai miei occhi”: Veronica Carrasco, la donna travolta mentre era seduta ai tavolini del ristorante di suo marito a Forcella, Napoli, è ancora in ospedale 30 giorni dopo il terribile incidente, che ha provato a ricordare: “Prima che ne fossi travolta l’avevo vista per due volte. Ho temuto per i bambini che erano per strada, sono rientrata nel locale e ho detto ai ragazzi: chiamate la polizia, questi uccidono qualcuno. Il tempo di tornare al tavolo, lo schianto e il buio. Non ho mai ben capito cosa fosse successo”. Dopo essere stata investita, i responsabili erano fuggiti per poi tornare sul luogo dell’incidente insieme a un nutrito gruppo di giovanissimi e minacciare suo marito, Raffaele Del Gaudio, e tutti i possibili testimoni. Quest’ultimo avevaquanto ...