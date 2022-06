La fiera ART SG | a lungo ritardata di Singapore nomina oltre 150 espositori

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Gli organizzatori della prossimaART SG ahanno annunciato le150 gallerie che parteciperanno alla sua edizione inaugurale, in programma dall’11 al 15 gennaio al Marina Bay Sands Expo and Convention Centre. Provenienti da 30 paesi:ART SG Le gallerie tra cui Gagosian, Pace e White Cube insieme a gallerie locali

Pubblicità

toscana24_ : Firenze Fiera, il partner è Milano: un’alleanza allo studio (in sei mesi). Siglato a sorpresa un accordo per valut… - toscana24_ : La fiera più importante al mondo di moda maschile riparte con quasi 700 marchi e tanti eventi fuorisalone. L’impatt… - seb5113910 : RT @Robdelirob: La fiera dei bari??. 'Il mercato, insomma, ha bisogno di nuove valvole di sfogo.' Il gatto e la volpe era dilettanti #t… - Robdelirob : La fiera dei bari??. 'Il mercato, insomma, ha bisogno di nuove valvole di sfogo.' Il gatto e la volpe era dilet… - drharry87 : Salone del mobile #salonedelmobile #milano #business #haac #interactive #design #art @ Rho Fiera, Salone Del Mobile -

Le fiere d'arte sono sopravvissute alla pandemia Sì, e anche bene secondo gli organizzatori dellad'arte contemporaneaBasel, al via in questi giorni a Basel, in Svizzera. Marc Spiegler, direttore diBasel: 'Durante la pandemia c'era questa idea che le fiere d'arte fossero finite, ...La Galleria svizzera Hauser & Wirth ha venduto oggi, mercoled , allad'arteBasel l'iconico plastico Spider di Louise Bourgeois per 40 milioni di dollari. L'opera si posiziona cos in testa alla lista delle vendite. Il primo giorno dellad'arteBasel,...Milano, 15 giu. (askanews) - Le fiere d'arte sono sopravvissute alla pandemia Sì, e anche bene secondo gli organizzatori della fiera ...Il primo giorno della fiera d'arte Art Basel, aperta solo agli invitati, ha già fatto risuonare le casse di molte gallerie, come si può notare dal resoconto delle vendite pubblicato oggi. Le fiere ...