La Fattoria torna in TV? Ecco chi potrebbe condurlo e dove: l’indiscrezione (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nicola Savino verso TV8, questa ormai è una news televisiva che circola ormai da settimane. Ciò che invece non si sapeva ancora è il programma che potrebbe riportare in TV: La Fattoria. La Fattoria torna in TV? Nicola Savino potrebbe essere al timone Il Giornale, così come riportano i colleghi de La Nostra TV, ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nicola Savino verso TV8, questa ormai è una news televisiva che circola ormai da settimane. Ciò che invece non si sapeva ancora è il programma cheriportare in TV: La. Lain TV? Nicola Savinoessere al timone Il Giornale, così come riportano i colleghi de La Nostra TV, ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : La Fattoria torna in TV? Ecco chi potrebbe condurlo e dove: l’indiscrezione - ItsByeBitch : IN CHE SENSO TORNA LA FATTORIA OMG - Methamorphose30 : RT @mrsincoerenza: In che senso torna la Fattoria? Voglio vedere Alex Belli mungere il latte per piacere - key__hey : RT @mrsincoerenza: In che senso torna la Fattoria? Voglio vedere Alex Belli mungere il latte per piacere - Ambra_7 : RT @mrsincoerenza: In che senso torna la Fattoria? Voglio vedere Alex Belli mungere il latte per piacere -