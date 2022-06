“La cooperativa mi ha allontanato dopo aver raccontato in tv come vengono sfruttati gli archeologi” | la storia di Niccolò Daviddi

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Trenta secondi di intervento in tv, senza alcun riferimento allaattrso la quale lavora, sono bastati a un archeologo per ritrovarsi senza impiego. È ladi, 32 anni, intervistato da Agorà Estate, trasmissione di Rai Tre, che dal mattino alla sera è stato “licenziato” perle difficoltà della sua professione. Quanto è accaduto lo halui stesso attrso la pagina Twitter “Mi riconosci? Sono un libero professionista dei beni culturali”, che da anni si occupa delle problematiche di questo settore. “Volevo dirvi che sono stato licenziato. Cioè, naturalmente non licenziato in senso tecnico: dato che lavoro a partita Iva, neppure quell’onore posso permettermi. Ma ieri sera, ...

Pubblicità

Il Fatto Quotidiano

Come detto a tradirlo è stata soprattutto la Skoda Octavia su cui si ècon un complice ...Noviello si era dato malato ed aveva terminato anticipatamente il turno di lavoro alla. ...Tutto era iniziato quando alcuni dipendenti di unache gestisce i parcheggi nei pressi ... l'uomo è risalito in fretta sul Suv e si è. Nessuno, in quei momenti concitati, è ... “La cooperativa mi ha allontanato dopo aver raccontato in tv come vengono sfruttati gli… Khaled Azzam ha 17 anni. È ospite della sede di una cooperativa di Campi Salentina, da cui si è allontanato dalla giornata di ieri. L'appello ai cittadini lanciato dalla protezione civile di Lecce ...