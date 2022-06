La Cina ha quasi dimezzato l'inquinamento: ecco come ha fatto a far meglio di noi (Di mercoledì 15 giugno 2022) Quando il presidente cinese Xi Jinping ha promosso gli obiettivi climatici della Cina, molti hanno sollevato diversi dubbi. Perché la Cina, il Paese che è responsabile di più della metà delle emissioni globali di CO2, si... Leggi su today (Di mercoledì 15 giugno 2022) Quando il presidente cinese Xi Jinping ha promosso gli obiettivi climatici della, molti hanno sollevato diversi dubbi. Perché la, il Paese che è responsabile di più della metà delle emissioni globali di CO2, si...

Pubblicità

Marcozanni86 : Se da una parte #UE tenta di liberarsi dalla dipendenza dalla #Russia, dall'altra spinge un sistema che ci lega man… - PalermoToday : La Cina ha quasi dimezzato l'inquinamento: ecco come ha fatto a far meglio di noi - moro_thomas : RT @OttobreInfo: 'La Cina ha ridotto l'inquinamento atmosferico in sette anni quasi quanto gli Stati Uniti in tre decenni, contribuendo a r… - casino90210 : RT @APatrignan: @NathalieTocci A me pare che il suo obiettivo ormai è quasi raggiunto e lo raggiungerà ! Donbass e Crimea sotto controllo,… - ferrix88 : @Controverso11 @DirkPitt581 @ProfMBassetti Lo scorso anno molti si ammalavano non in maniera leggera anche tra i gi… -