La Bce corregge il tiro: ecco il nuovo scudo anti-spread (Di mercoledì 15 giugno 2022) Non sarà un nuovo quantitative easing né un prolungamento dei due piani, Asset Purchase Program e Pandemic Emergence Purchase Program (Pepp) di sostegno alla liquidità dell'Eurozona mediante l'acquisto di titoli e obbligazioni. Ma lo "scudo anti-spread" della Banca centrale europea nella sostanza ne fungerà da supplente, evitando l'esplosione dei differenziali di rendimento tra i titoli di Eurolandia. Il InsideOver.

