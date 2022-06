Kudona | Il risparmio moderno | come guadagnare interessi al giorno d' oggi?

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 giugno 2022) VILNIUS, Lituania e AMBURGO, Germania, 15 giugno 2022/PRNewswire/Da qualche tempo i risparmiatori europei hanno un avversario prescelto: la politica dei tassi di interesse di riferimento della BCE. Perché quando i tassi di interesse sono bassi (e al momento il tasso di riferimento è allo zero per cento), le banche prendono in prestito molto denaro. Ciò comporta a sua volta una maggiore circolazione di denaro in generale, il che provoca un alto tasso di inflazione. Ciò intacca il potere d'acquisto dei privati e delle aziende rendendo obsolete le offerte ditradizionaliil libretto dio il conto di deposito libero, su cui peraltro non si percepiscono quasi. La domanda per gli investitori è quindi logicamente:si può investire il proprio denaro in modo ...