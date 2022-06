Koulibaly in prima pagina a Barcellona | «Vuole solo il Barça | è la prima opzione se non prendono Koundé»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 15 giugno 2022)è una “priorità” del prossimo. Il quotidiano catalano Sport lo piazza, enorme, indi fianco all’altra priorità: Di Maria. “Mateu Alemany, insieme a Jordi Cruyff e Xavi Hernández hanno progettato come vorrebbero fosse la squadra per la prossima stagione e hanno svolto un lavoro enorme per, quando sarà il momento, attivare ogni singola operazione – scrive Sport – Non è un lavoro facile perché la maggior parte dei calciatori con cui sono stati in contatto chiede garanzie, consapevoli della delicata situazione che sta attraversando il club in materia economica. Non è statonecessario convincerli a livello sportivo, sicuramente il compito più facile, ma soprattutto rassicurarli sulla disponibilità del club a formalizzare i ...