Kim Kardashian avrebbe rotto lo storico vestito di Marilyn Monroe: ecco le prove (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sia gli esperti che il pubblico sono rimasti sblorditi quando Kim Kardashian ha fatto la sua entrata d’effetto sul red carpet del Met Gala 2022 con indosso lo storico vestito di Marilyn Monroe, quello che la star ha indossato per cantare una serenata a John F. Kennedy in occasione del suo 45° compleanno. Non tutti hanno accolto la cosa, dichiarando che il vestito avrebbe potuto riscontrare danni, e sembra proprio che quella paura si sia tramutata in realtà. Un esperto collezionista che lavora per autenticare e verificare i cimeli di Marilyn Monroe, Scott Fortner, ha scattato e condiviso su Instagram alcune foto che mostrano i danni subiti dall’abito, ricoperto di cristalli del valore di 4,8 milioni di dollari: nelle foto si notano ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sia gli esperti che il pubblico sono rimasti sblorditi quando Kimha fatto la sua entrata d’effetto sul red carpet del Met Gala 2022 con indosso lodi, quello che la star ha indossato per cantare una serenata a John F. Kennedy in occasione del suo 45° compleanno. Non tutti hanno accolto la cosa, dichiarando che ilpotuto riscontrare danni, e sembra proprio che quella paura si sia tramutata in realtà. Un esperto collezionista che lavora per autenticare e verificare i cimeli di, Scott Fortner, ha scattato e condiviso su Instagram alcune foto che mostrano i danni subiti dall’abito, ricoperto di cristalli del valore di 4,8 milioni di dollari: nelle foto si notano ...

