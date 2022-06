Juventus-Koulibaly, si può sbloccare la trattativa: il motivo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Con l’addio di Giorgio Chiellini alla Juventuslmche ha intrapreso un nuovo capitolo della sua carriera in Major League americana e un Bonucci che, arrivato a 35 anni non può garantire continuità di gioco, si è reso necessario per la società bianconera l’acquisto di un nuovo difensore centrale. La prima scelta del club allenato da Massimiliano Allegri è Kalidou Koulibaly. Il difensore classe 1991 in forze al Napoli, al quale scadrà il contratto nel Giugno del 2023, sarebbe il profilo ideale per sostituire l’ex capitano bianconero. Nonostante il Napoli stia cercando di prolungare il contratto del Senegalese la distanza sarebbe ancora ampia e la Juventus vorrebbe provare ad affondare il colpo. Juventus Demiral Koulibaly Secondo Tutto Sport la chiave per arrivare al comandante del Napoli potrebbe ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 giugno 2022) Con l’addio di Giorgio Chiellini allalmche ha intrapreso un nuovo capitolo della sua carriera in Major League americana e un Bonucci che, arrivato a 35 anni non può garantire continuità di gioco, si è reso necessario per la società bianconera l’acquisto di un nuovo difensore centrale. La prima scelta del club allenato da Massimiliano Allegri è Kalidou. Il difensore classe 1991 in forze al Napoli, al quale scadrà il contratto nel Giugno del 2023, sarebbe il profilo ideale per sostituire l’ex capitano bianconero. Nonostante il Napoli stia cercando di prolungare il contratto del Senegalese la distanza sarebbe ancora ampia e lavorrebbe provare ad affondare il colpo.DemiralSecondo Tutto Sport la chiave per arrivare al comandante del Napoli potrebbe ...

